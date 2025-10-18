Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Юрий Гусев поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 11:17
    Посол Украины Юрий Гусев поздравил Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости.

    Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в соцсети Х.

    "Посольство Украины в Баку поздравляет народ Азербайджана с 18 октября - Днем восстановления независимости! Желаем мира, процветания и дальнейшего прогресса. Наша дружба и партнерство остаются крепкими", - отметил дипломат.

    Səfir Azərbaycan xalqını Müstəqilliyin bərpası günü münasibətilə təbrik edib

