Юрий Гусев поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости
Внешняя политика
- 18 октября, 2025
- 11:17
Посол Украины Юрий Гусев поздравил Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости.
Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в соцсети Х.
"Посольство Украины в Баку поздравляет народ Азербайджана с 18 октября - Днем восстановления независимости! Желаем мира, процветания и дальнейшего прогресса. Наша дружба и партнерство остаются крепкими", - отметил дипломат.
🇺🇦 @UKRinAZE congratulates the people of 🇦🇿 Azerbaijan on 18 October – the Day of the Restoration of Independence!— Yuriy Husyev (@Husyev) October 18, 2025
Wishing peace, prosperity & continued progress. Our friendship & partnership remain strong. pic.twitter.com/UDpDJxjgTQ
