Юрий Гусев поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

Посол Украины Юрий Гусев поздравил Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в соцсети Х.

"Посольство Украины в Баку поздравляет народ Азербайджана с 18 октября - Днем восстановления независимости! Желаем мира, процветания и дальнейшего прогресса. Наша дружба и партнерство остаются крепкими", - отметил дипломат.