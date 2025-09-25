İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Azərbaycan nümayəndə heyəti İranın Bəndər Abbas limanında olub

    Xarici siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 14:44
    Azərbaycan nümayəndə heyəti İranın Bəndər Abbas limanında olub

    Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İrana səfəri çərçivəsində Bəndər-Abbas şəhərində yerləşən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin vacib tərkib hissəsi olan limana baş çəkib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Nümayəndə heyəti limana baxış keçirib və onun infrastrukturu ilə tanış olub.

    İranın Yol və Şəhərsalma nazirinin müavini Səid Rəsuli liman haqqında geniş təqdimat verib və onun fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat təqdim edib.

    Görüş zamanı mümkün əməkdaşlıq imkanları ətrafında müzakirələr aparılıb.

    Bəndər Abbas şəhərinə səfər zamanı Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev ilə Hormuzqan Əyalətinin valisi Məhəmməd Aşouri Taziani arasında görüş keçirilib və əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Şahin Mustafayev İranın Bəndər Abbas limanı
    Делегация во главе с Шахином Мустафаевым побывала в порту Бендер-Аббас
    Delegation led by Shahin Mustafayev visits port of Bandar Abbas

