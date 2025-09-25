Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 14:57
    Делегация во главе с Шахином Мустафаевым побывала в порту Бендер-Аббас

    Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым в рамках визита в Иран посетила порт в городе Бендер-Аббас, который является важной составляющей транспортного коридора Север-Юг.

    Как сообщили Report в Кабинете министров, делегация осмотрела порт и ознакомилась с его инфраструктурой.

    Заместитель министра дорог и градостроительства Ирана Саид Расули представил подробную информацию о деятельности порта. В ходе встречи были рассмотрены возможности сотрудничества.

    В городе Бендер-Аббас состоялась встреча между Шахином Мустафаевым и губернатором провинции Хормозган Мохаммадом Ашури Тазиани, на которой обсуждались возможности сотрудничества.

    порт Бендер-Аббас Шахин Мустафаев Иран
    Azərbaycan nümayəndə heyəti İranın Bəndər Abbas limanında olub
    Delegation led by Shahin Mustafayev visits port of Bandar Abbas

