Sahibə Qafarova sabah Misirə səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 17:11
    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Misirə səfər edəcək.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, səfər noyabrın 1-də baş tutacaq.

    Spikerin səfər çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirməsi, muzey açılışında iştirakı gözlənilir.

    Sahibə Qafarova Misirə səfəri çərçivəsində Böyük Misir muzeyinin (Grand Egyptian Museum) açılışında iştirak edəcək.

    Bildirilib ki, açılış mərasimi noyabrın 1-də keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, Misir hökuməti şənbə günü onlarla xarici lideri və rəsmi nümayəndəni Böyük Misir muzeyinin rəsmi açılış mərasimində qəbul edəcək. Onilliklər ərzində hazırlanmış bu 1 milyard dollarlıq layihə bir neçə dəfə gecikmələrə və büdcənin artmasına görə problemlərlə üzləşib.

    Sahibə Qafarova Misir Milli Məclis
    Сахиба Гафарова завтра отправится в Египет - ЭКСКЛЮЗИВ
    Azerbaijani parliament speaker to travel to Egypt tomorrow – EXCLUSIVE

