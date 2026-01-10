"Araz-Naxçıvan" yoxlama oyununda 7 qol vurub
Futbol
- 10 yanvar, 2026
- 17:35
Hazırlıq prosesini davam etdirən "Araz-Naxçıvan" komandası yoxlama oyununda 7 qol vurub.
"Report" xəbər verir ki, Naxçıvan təmsilçisinin əsas komandası əvəzedici heyətlə qarşılaşıb.
Görüş əsas komandanın 7:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qolları Ba-Muaka Simakala, Coşqun Diniyev, Hamidu Keyta, Ülvi İsgəndərov, Slavik Alxasov, Ramon Maçado və Bar Kohen əvəzedicilərin qapısından keçiriblər.
