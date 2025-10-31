Сахиба Гафарова завтра отправится в Египет - ЭКСКЛЮЗИВ
Внешняя политика
- 31 октября, 2025
- 17:16
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отправится с визитом в Египет.
По информации Report, визит состоится 1 ноября.
В рамках визита ожидается проведение ряда встреч и участие спикера в открытии Большого Египетского музея (Музея Гизы).
Сахиба Гафарова завтра отправится в Египет - ЭКСКЛЮЗИВ
