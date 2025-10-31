Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Сахиба Гафарова завтра отправится в Египет - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 17:16
    Сахиба Гафарова завтра отправится в Египет - ЭКСКЛЮЗИВ

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отправится с визитом в Египет.

    По информации Report, визит состоится 1 ноября.

    В рамках визита ожидается проведение ряда встреч и участие спикера в открытии Большого Египетского музея (Музея Гизы).

    Сахиба Гафарова Египет музей визит
    Sahibə Qafarova sabah Misirə səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Последние новости

    17:16

    Сахиба Гафарова завтра отправится в Египет - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    17:16

    Дмитриев: Россия и Китай работают над 86 проектами на общую сумму свыше $220 млн

    В регионе
    17:05

    В Баку обновляют автобусы на маршрутах 81 и 160

    Инфраструктура
    17:03
    Фото

    Министр: Важно устранить трудности, возникающие при экспорте азербайджанской продукции в ЕС

    АПК
    17:00

    Виктор Ляшко: Более 2 тыс. детей в Украине получили ранения с начала войны - ЭКСКЛЮЗИВ

    Социальная защита
    16:48

    Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины Дня Победы – ОБНОВЛЕНО-2

    Милли Меджлис
    16:46

    Малюк: СБУ в сентябре-октябре нанесли удары по 20 объектам нефтедобычи и переработки РФ

    Другие страны
    16:46

    Папоян: Германия выделит Армении чуть выше 150 млн евро

    В регионе
    16:37

    Азербайджан и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    Лента новостей