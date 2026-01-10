İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    "Barselona" İngiltərə kubunun müdafiəçisini transfer siyahısına daxil edib

    Futbol
    • 10 yanvar, 2026
    • 17:47
    Barselona İngiltərə kubunun müdafiəçisini transfer siyahısına daxil edib

    İspaniyanın "Barselona" klubu "Tottenhem"in (İngiltərə) mərkəz müdafiəçisi Mikki van de Veni transfer siyahısına daxil edib.

    "Report"un "Sport.es"ə istinadən məlumatına görə, 24 yaşlı futbolçu gələn yay London klubunu tərk etmək niyyətindədir.

    "Tottenhem" rəhbərliyi isə niderlandlı oyunçunu Premyer Liqadakı rəqiblərinə deyil, digər çempionatda çıxış edən kluba satmağa üstünlük verir. Onun klubla hazırkı müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına kimidir.

    Qeyd edək ki, Mikki van de Ven 2023-cü ilin yayından "Tottenhem"in formasını geyinir. Müdafiəçi cari mövsümdə bütün turnirlər daxil olmaqla meydana çıxdığı 27 matçda 6 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Transfermarkt" portalı futbolçunun dəyərini 65 milyon avro olaraq qiymətləndirir.

    "Barselona" Mikki van de Ven "Tottenhem" klubu İngiltərə Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    18:24

    Çində avtomobil yarışında on dörd nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    18:09

    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Ekologiya
    18:09

    Polşa­da nazirin evinin yaxınlığında peyin səpən kişi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    17:47

    "Barselona" İngiltərə kubunun müdafiəçisini transfer siyahısına daxil edib

    Futbol
    17:37

    İranın baş prokuroru etirazçıları ölümlə hədələyib

    Region
    17:35

    "Araz-Naxçıvan" yoxlama oyununda 7 qol vurub

    Futbol
    17:22

    Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    17:21

    Ötən gün itkin düşmüş 5 nəfər tapılıb

    Hadisə
    17:16

    Bəzi yerlərə yağış, dağlıq ərazilərə qar yağır - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti