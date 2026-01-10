"Barselona" İngiltərə kubunun müdafiəçisini transfer siyahısına daxil edib
Futbol
- 10 yanvar, 2026
- 17:47
İspaniyanın "Barselona" klubu "Tottenhem"in (İngiltərə) mərkəz müdafiəçisi Mikki van de Veni transfer siyahısına daxil edib.
"Report"un "Sport.es"ə istinadən məlumatına görə, 24 yaşlı futbolçu gələn yay London klubunu tərk etmək niyyətindədir.
"Tottenhem" rəhbərliyi isə niderlandlı oyunçunu Premyer Liqadakı rəqiblərinə deyil, digər çempionatda çıxış edən kluba satmağa üstünlük verir. Onun klubla hazırkı müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına kimidir.
Qeyd edək ki, Mikki van de Ven 2023-cü ilin yayından "Tottenhem"in formasını geyinir. Müdafiəçi cari mövsümdə bütün turnirlər daxil olmaqla meydana çıxdığı 27 matçda 6 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Transfermarkt" portalı futbolçunun dəyərini 65 milyon avro olaraq qiymətləndirir.
Son xəbərlər
18:24
Çində avtomobil yarışında on dörd nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
18:09
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıbEkologiya
18:09
Polşada nazirin evinin yaxınlığında peyin səpən kişi saxlanılıbDigər ölkələr
17:47
"Barselona" İngiltərə kubunun müdafiəçisini transfer siyahısına daxil edibFutbol
17:37
İranın baş prokuroru etirazçıları ölümlə hədələyibRegion
17:35
"Araz-Naxçıvan" yoxlama oyununda 7 qol vurubFutbol
17:22
Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaqEkologiya
17:21
Ötən gün itkin düşmüş 5 nəfər tapılıbHadisə
17:16