İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Sahibə Qafarova: Azərbaycan COP29-da inkişaf etməkdə olan ölkələrin səsinin eşidilməsini təmin etdi

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 16:05
    Sahibə Qafarova: Azərbaycan COP29-da inkişaf etməkdə olan ölkələrin səsinin eşidilməsini təmin etdi

    Azərbaycan 2024-cü ilin noyabrında COP29-a ev sahibliyi etməklə, ümumi məqsədlərin həyata keçirilməsi naminə Qlobal Cənub və Qlobal Şimal arasında daha güclü körpülər qurmağı, xüsusilə, inkişaf etməkdə olan ölkələrin səslərinin eşidilməsini təmin etməyi bacardı.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) Keyptaun şəhərində keçirilən "Böyük iyirmilik" ölkələrinin (G20) Parlament Sədrlərinin 11-ci Sammitində (P20) "Fəlakətlərə qarşı dayanıqlığın və cavab tədbirlərinin gücləndirilməsi" mövzusunda çıxışı zamanı səsləndirib.

    S.Qafarova çıxışında BMT tərəfindən rəsmi olaraq "Bakı İqlim Həmrəyliyi Paktı" adlandırılan COP29-un mühüm nəticələri haqqında da məlumat verib.

    "Bu sıraya Yeni Kollektiv Kəmiyyət Hədəfinin (Bakı Maliyyə Hədəfi kimi tanınan) qəbul edilməsi, Paris Sazişinin Beynəlxalq karbon bazarlarına dair 6-cı maddəsinin tam işlək hala gətirilməsi, İtki və Zərər Fondunun tam fəaliyyətə başlamasını təmin edən qərarın qəbulu, Bakı Adaptasiya Yol Xəritəsi və Adaptasiya üzrə Bakı Yüksək Səviyyəli Dialoqunun təsis edilməsi kimi mühüm məsələlər daxildir" - o, çıxışında vurğulayıb.

    Spiker həmçinin diqqətə çatdırıb ki, Milli Məclis Parlamentlərarası İttifaqla birlikdə COP29 çərçivəsində iqlim dəyişikliyinə qarşı parlament səylərinin birləşdirilməsinə yönəlmiş Parlament iclasına da evsahibliyi edib.

    Milli Məclis Sahibə Qafarova G20
    Сахиба Гафарова: Азербайджан построил мосты между Глобальным Югом и Севером на COP29
    Sahiba Gafarova highlights Azerbaijan's role in amplifying developing nations' voices at COP29

    Son xəbərlər

    17:19

    AMF rəsmisi Azərbaycan komandalarının Çempionlar Liqasında zəif çıxış etdiklərini düşünmür

    Futbol
    17:01
    Foto

    Xəzər rayonunda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən qurulan məktəb istifadəyə verilib

    Elm və təhsil
    16:59
    Foto

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib

    Futbol
    16:58
    Foto

    "İçərişəhər"də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilib

    İncəsənət
    16:55
    Foto

    III MDB Oyunları: Batut gimnastikasında qarışıq komanda yarışları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:50

    Nigeriyada qayıq aşıb, azı 26 nəfər boğulub

    Digər ölkələr
    16:49

    "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası"nın prezidenti 65 yaşını qeyd edir

    Maliyyə
    16:46

    Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    16:36

    Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti