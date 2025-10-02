Сахиба Гафарова: Азербайджан построил мосты между Глобальным Югом и Севером на COP29

Азербайджан, как хозяин климатической конференции COP29, сумел построить более прочные мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером во имя достижения общих целей, особенно обеспечив, чтобы голоса развивающихся стран были услышаны на международной арене.

Как передает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 11-м Саммите председателей парламентов стран "Большой двадцатки" (P20) в Кейптауне (ЮАР).

Гафарова подробно рассказала о ключевых результатах COP29, в частности о "Бакинском пакте климатической солидарности", новой коллективной количественной цели, полной операционализации статьи 6 Парижского соглашения о международных углеродных рынках, принятие решения, обеспечивающего полноценное функционирование Фонда потерь и ущерба, а также создание Бакинской дорожной карты по адаптации и учреждение Бакинского диалога высокого уровня по адаптации.

Спикер также отметила, что Милли Меджлис совместно с Межпарламентским союзом провел в рамках COP29 парламентское заседание, направленное на объединение парламентских усилий в борьбе с изменением климата.