Şahbaz Şərif: Bakıda JF-17 qırıcılarının uçduğu səmanı seyr etmək qürurvericidir
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 14:09
Bakıda JF-17 qırıcılarının uçduğu səmanı seyr etmək qürurvericidir.
"Report" xəbər veriur ki, bunu Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Bakıda keşirilən hərbi paraddakı çıxışında deyib.
O, 44 günlük müharibədə əldə edilmiş qələbənin 5-ci ildönümünün fəxrlə qeyd olunduğunu vurğulayıb:
"Azərbaycan və türk qardaşlarının arxasında marşla gedən müzəffər silahlı qüvvələrimizi görmək, möhkəm dostluğumuzun rəmzi olan JF-17 qırıcı təyyarələrin gurultulu səsinə qərq olan səmanı seyr etmək qürurlu görüntüdür".
