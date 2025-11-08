İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Şahbaz Şərif: Bakıda JF-17 qırıcılarının uçduğu səmanı seyr etmək qürurvericidir

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 14:09
    Şahbaz Şərif: Bakıda JF-17 qırıcılarının uçduğu səmanı seyr etmək qürurvericidir

    Bakıda JF-17 qırıcılarının uçduğu səmanı seyr etmək qürurvericidir.

    "Report" xəbər veriur ki, bunu Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Bakıda keşirilən hərbi paraddakı çıxışında deyib.

    O, 44 günlük müharibədə əldə edilmiş qələbənin 5-ci ildönümünün fəxrlə qeyd olunduğunu vurğulayıb:

    "Azərbaycan və türk qardaşlarının arxasında marşla gedən müzəffər silahlı qüvvələrimizi görmək, möhkəm dostluğumuzun rəmzi olan JF-17 qırıcı təyyarələrin gurultulu səsinə qərq olan səmanı seyr etmək qürurlu görüntüdür".

    Шахбаз Шариф: Видеть истребители JF-17 в небе Баку - гордость для нас всех
    Pakistan PM: Watching skies filled with sound of JF-17 jets is a proud sight

