    Премьер Пакистана: Видеть истребители JF-17 в небе Баку - гордость для нас всех

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 14:24
    Премьер Пакистана: Видеть истребители JF-17 в небе Баку - гордость для нас всех

    Наблюдать за истребителями JF-17 в небе Баку - гордость для нас всех.

    Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на военном параде в Баку, посвященном 5-й годовщине Победы Азербайджан в 44-дневной Отечественной войне.

    Он подчеркнул, что с чувством гордости отмечает годовщину этой великой победы:

    "Видеть наши (пакистанские - ред.) победоносные вооруженные силы, идущие в строю вместе с азербайджанскими и турецкими братьями, наблюдать истребители JF-17, символ нашей крепкой дружбы, в небе Баку - это поистине гордое зрелище".

    Шахбаз Шариф Пакистан Путь к Победе Военный парад
    Şahbaz Şərif: Bakıda JF-17 qırıcılarının uçduğu səmanı seyr etmək qürurvericidir
    Pakistan PM: Watching skies filled with sound of JF-17 jets is a proud sight

