Премьер Пакистана: Видеть истребители JF-17 в небе Баку - гордость для нас всех

Наблюдать за истребителями JF-17 в небе Баку - гордость для нас всех.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на военном параде в Баку, посвященном 5-й годовщине Победы Азербайджан в 44-дневной Отечественной войне.

Он подчеркнул, что с чувством гордости отмечает годовщину этой великой победы:

"Видеть наши (пакистанские - ред.) победоносные вооруженные силы, идущие в строю вместе с азербайджанскими и турецкими братьями, наблюдать истребители JF-17, символ нашей крепкой дружбы, в небе Баку - это поистине гордое зрелище".