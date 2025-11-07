İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Sadır Japarov Azərbaycan liderini Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 19:41
    Sadır Japarov Azərbaycan liderini Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə təbrik edib

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan lideri İlham Əliyevi Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

    "Hörmətli İlham Heydər oğlu.

    Sizi və qardaş Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə şəxsən öz adımdan və bütün Qırğız xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.

    Sizin müdrik rəhbərliyinizlə Azərbaycan Respublikası böyük uğurlar qazanıb, beynəlxalq aləmdə layiqli yer tutub və sabit inkişaf edir.

    Əminəm ki, Qırğızıstan və Azərbaycan arasında siyasi, iqtisadi-ticari və mədəni-humanitar əməkdaşlıq bundan sonra da xalqlarımızın rifahı naminə möhkəmlənəcək və dərinləşəcəkdir.

    Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik, qardaş Azərbaycan xalqına isə sülh və tərəqqi arzulayıram".

    Садыр Жапаров поздравил президента Азербайджана с пятой годовщиной Победы
    Sadyr Japarov сongratulates President Ilham Aliyev on 5th anniversary of victory

