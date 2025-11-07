Sadyr Japarov сongratulates President Ilham Aliyev on 5th anniversary of victory

Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package
    The President of Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, sent a congratulatory letter to the President of Azerbaijan, Ilham Aliyev, on the occasion of the 5th anniversary of Victory Day, according to Report.

    Sadır Japarov Azərbaycan liderini Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə təbrik edib
    Садыр Жапаров поздравил президента Азербайджана с пятой годовщиной Победы

