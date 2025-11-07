Sadyr Japarov сongratulates President Ilham Aliyev on 5th anniversary of victory
Foreign policy
- 07 November, 2025
- 19:58
The President of Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, sent a congratulatory letter to the President of Azerbaijan, Ilham Aliyev, on the occasion of the 5th anniversary of Victory Day, according to Report.
