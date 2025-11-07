Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Садыр Жапаров поздравил президента Азербайджана с пятой годовщиной Победы

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 19:43
    Садыр Жапаров поздравил президента Азербайджана с пятой годовщиной Победы

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 5-й годовщины Дня Победы.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "От себя лично и от имени всего кыргызского народа искренне поздравляю Вас и братский азербайджанский народ с Днем Победы Азербайджанской Республики.

    Под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика добилась больших успехов, заняла достойное место на международной арене и стабильно развивается.

    Уверен, что политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество между Кыргызстаном и Азербайджаном будет и впредь укрепляться и углубляться на благо наших народов.

    Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу братской Азербайджанской Республики – мира и развития".

    Ильхам Алиев Садыр Жапаров День Победы Путь к Победе Кыргызстан
    Sadır Japarov Azərbaycan liderini Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə təbrik edib
    Sadyr Japarov сongratulates President Ilham Aliyev on 5th anniversary of victory

    Последние новости

    20:00
    Фото

    Завершилось первенство армии по волейболу, посвященное 5-летию Победы

    Армия
    19:50
    Фото

    В Норвегии отметили День Победы Азербайджана

    Диаспора
    19:43

    Садыр Жапаров поздравил президента Азербайджана с пятой годовщиной Победы

    Внешняя политика
    19:40
    Фото

    В Госкомитете по работе с диаспорой организовано мероприятие "Наша Победа в мире"

    Диаспора
    19:37
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьером Пакистана

    Внешняя политика
    19:32

    В Румынии при столкновении поезда с автомобилем погибли 4 человека

    Другие страны
    19:30
    Фото

    Министр национальной обороны Турции прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:27
    Фото

    "Trendyol и инфлюенсеры Азербайджана" – вечер вдохновения, идей и новых горизонтов

    Бизнес
    19:24

    СМИ: КСИР готовил убийство посла Израиля в Мексике

    Другие страны
    Лента новостей