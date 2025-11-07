Садыр Жапаров поздравил президента Азербайджана с пятой годовщиной Победы
- 07 ноября, 2025
- 19:43
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 5-й годовщины Дня Победы.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"От себя лично и от имени всего кыргызского народа искренне поздравляю Вас и братский азербайджанский народ с Днем Победы Азербайджанской Республики.
Под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика добилась больших успехов, заняла достойное место на международной арене и стабильно развивается.
Уверен, что политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество между Кыргызстаном и Азербайджаном будет и впредь укрепляться и углубляться на благо наших народов.
Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу братской Азербайджанской Республики – мира и развития".