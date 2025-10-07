Qırğızıstan TDT ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi hazırlayıb
Xarici siyasət
- 07 oktyabr, 2025
- 14:59
Qırğızıstan Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) ölkələrinin iqtisadiyyat, ticarət, investisiya və maliyyə sahəsində əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi hazırlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov TDT-nin Qəbələdə keçirilən 12-ci sammitində bildirib.
S.Japarov, həmçinin elektron rəqəmsal imzaların qarşılıqlı tanınması haqqında saziş imzalaması barədə Qırğızıstan tərəfinin təşəbbüsünü vurğulayıb. Bu da rəqəmsal sənədlərin hüquqi baxımdan tanınmasını təmin edəcək.
