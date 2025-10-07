İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Qırğızıstan TDT ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi hazırlayıb

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 14:59
    Qırğızıstan TDT ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi hazırlayıb

    Qırğızıstan Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) ölkələrinin iqtisadiyyat, ticarət, investisiya və maliyyə sahəsində əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi hazırlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov TDT-nin Qəbələdə keçirilən 12-ci sammitində bildirib.

    S.Japarov, həmçinin elektron rəqəmsal imzaların qarşılıqlı tanınması haqqında saziş imzalaması barədə Qırğızıstan tərəfinin təşəbbüsünü vurğulayıb. Bu da rəqəmsal sənədlərin hüquqi baxımdan tanınmasını təmin edəcək.

    Кыргызстан подготовил дорожную карту по экономическому сотрудничеству стран ОТГ

