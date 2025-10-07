Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Кыргызстан подготовил дорожную карту по экономическому сотрудничеству стран ОТГ

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 14:47
    Кыргызстан подготовил дорожную карту по экономическому сотрудничеству стран ОТГ

    Кыргызстан подготовил дорожную карту по сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и финансов стран ОТГ.

    Как передает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 12-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Жапаров также подчеркнул инициативу кыргызской стороны о заключении соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей, что обеспечит правовое признание цифровых документов.

    Садыр Жапаров Саммит ОТГ дорожная карта
    Qırğızıstan TDT ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi hazırlayıb

    Последние новости

    15:12

    По случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана пройдет форум

    Внешняя политика
    15:12

    Узбекистан предложил ОТГ создать промышленный альянс и "Тюркские зеленые коридоры"

    Внешняя политика
    15:08

    Казахстан предложил провести встречу интеллигенции стран ОТГ

    В регионе
    14:59

    Виктор Орбан: Венгрия на стороне Азербайджана в стратегическом плане

    Внешняя политика
    14:58

    Названо число трудовых договоров в Азербайджане

    Бизнес
    14:56

    ЕС остановил обсуждение санкций против Израиля из-за переговоров в Египте

    Другие страны
    14:55

    В Азербайджане пройдут дни культуры Туркменистана

    Внешняя политика
    14:53

    Гурбангулы Бердымухамедов: ОТГ - организация братских народов

    Внешняя политика
    14:51

    Жапаров: Под председательством Азербайджана ОТГ продолжит прогрессивное развитие

    Внешняя политика
    Лента новостей