Кыргызстан подготовил дорожную карту по экономическому сотрудничеству стран ОТГ

Кыргызстан подготовил дорожную карту по сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и финансов стран ОТГ.

Как передает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 12-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Жапаров также подчеркнул инициативу кыргызской стороны о заключении соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей, что обеспечит правовое признание цифровых документов.