Кыргызстан подготовил дорожную карту по экономическому сотрудничеству стран ОТГ
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 14:47
Кыргызстан подготовил дорожную карту по сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и финансов стран ОТГ.
Как передает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 12-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
Жапаров также подчеркнул инициативу кыргызской стороны о заключении соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей, что обеспечит правовое признание цифровых документов.
