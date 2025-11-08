İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısını təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 19:35
    Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısını təbrik edib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

    Hörmətli İlham Heydər oğlu.

    Sizi ölkənizin mühüm bayramı olan Zəfər Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.

    Bu əlamətdar tarix müasir Azərbaycan tarixində xüsusi yer tutur, Azərbaycan xalqının ədalətə, sülhə və birliyə sarsılmaz iradəsini, suverenlik və müstəqillik prinsiplərinə möhkəm sadiqliyini təcəssüm etdirir.

    Sizin müdrik və uzaqgörən rəhbərliyiniz, həyata keçirdiyiniz strateji kursa ümumxalq dəstəyi sayəsində Azərbaycan BMT Nizamnaməsinin və beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə uyğun olaraq öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş, dövlət quruculuğu salnaməsində davamlı və yaradıcı tərəqqinin yeni səhifəsini açmışdır.

    Cənubi Qafqazda möhkəm sülhün və sabitliyin bərqərar edilməsinə yönəlmiş siyasətiniz beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən haqlı olaraq geniş dəstək qazanmışdır. Çünki bu siyasət uzunmüddətli əməkdaşlıq, qarşılıqlı etimad və bütün regionun davamlı inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır.

    Bu fürsətdən istifadə edərək, Qazaxıstan-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığının və müttəfiqliyinin dinamik inkişafını böyük məmnunluqla qeyd etmək istərdim. İkitərəfli əməkdaşlığın dostluq və mehriban qonşuluq ruhunda möhkəmlənməsinə verdiyiniz böyük şəxsi töhfəni yüksək qiymətləndirirəm.

    Hörmətli İlham Heydər oğlu, fürsətdən istifadə edərək, Sizə tükənməz enerji, qardaş Azərbaycan xalqının rifahı naminə yeni uğurlar arzulayıram.

    Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstan İlham Əliyev Zəfər Günü
    Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы
    President of Kazakhstan congratulates Azerbaijani counterpart

    Son xəbərlər

    20:27

    Boliviyanın yeni Prezidenti Rodriqo Pas and içib

    Digər ölkələr
    20:17
    Foto

    Xankəndidə Zəfər atəşfəşanlığı - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    20:11
    Foto

    Azərbaycan üzgüçüsü VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:08
    Foto

    ABŞ-də azərbaycanlılar Zəfər Günü münasibətilə yürüş təşkil ediblər

    Diaspor
    20:05

    Braziliyada tornado nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:59
    Foto

    Azərbaycanın iki cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    19:49

    Bakıda bir dam altında tikilən müxtəlif obyektlərdə yanğın olub

    Hadisə
    19:41
    Video

    Hərbi paradda DTX-nin xüsusi təyinatlılarından ibarət heyət də keçid edib

    Hərbi
    19:39
    Foto

    Portuqaliyada Zəfər Günü qeyd edilib

    Diaspor
    Bütün Xəbər Lenti