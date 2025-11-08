Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package Military Parade
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package Military Parade

    President of Kazakhstan congratulates Azerbaijani counterpart

    Foreign policy
    • 08 November, 2025
    • 19:53
    President of Kazakhstan congratulates Azerbaijani counterpart

    Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev sent a congratulatory letter to Azerbaijani President Ilham Aliyev, Report informs.

    #congratulatory letter Kassym-Jomart Tokayev Ilham Aliyev
    Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısını təbrik edib
    Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

    Latest News

    20:31

    Azerbaijan to host World Telecommunication Development Conference in November

    ICT
    20:09
    Photo

    Azerbaijan Army solemnly marks 5th anniversary of Victory Day

    Military
    19:53

    President of Kazakhstan congratulates Azerbaijani counterpart

    Foreign policy
    19:29
    Photo

    Khankendi hosting grand concert to mark 5th anniversary of Victory Day

    Domestic policy
    19:08

    Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif concludes visit to Azerbaijan

    Foreign policy
    18:49

    Baku Metro to extend operating hours for Victory Day celebrations

    Infrastructure
    18:39

    Turkish President Erdogan concludes visit to Azerbaijan

    Foreign policy
    18:23

    Azerbaijan, Türkiye and Pakistan leaders hold trilateral meeting

    Foreign policy
    18:16

    PM Sharif proud as Pakistan Army marches with Azerbaijani, Turkish forces in Baku

    Foreign policy
    All News Feed