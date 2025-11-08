President of Kazakhstan congratulates Azerbaijani counterpart
Foreign policy
- 08 November, 2025
- 19:53
Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev sent a congratulatory letter to Azerbaijani President Ilham Aliyev, Report informs.
