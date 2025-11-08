Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 19:22
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 5-й годовщины Победы.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

    Примите мои искренние поздравления по случаю знаменательного праздника Вашей страны – Дня Победы!

    Эта памятная дата занимает особое место в современной истории Азербайджана и олицетворяет непоколебимую волю азербайджанского народа к справедливости, миру и единству, подтверждает твердую приверженность принципам суверенитета и независимости.

    Благодаря Вашему мудрому и авторитетному руководству, всенародной поддержке проводимого Вами стратегического курса, Азербайджан в соответствии с основными принципами Устава ООН и международного права восстановил территориальную целостность, открыл новую страницу в летописи государственного строительства, устойчивого и созидательного прогресса.

    Политика установления прочного мира и стабильности в Южном Кавказе по праву получила широкую поддержку международного сообщества, поскольку создает благоприятные условия для долгосрочного сотрудничества, взаимного доверия, поступательного развития всего региона.

    Пользуясь данной возможностью, с удовлетворением хочу отметить динамичное развитие казахско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Высоко ценю Ваш огромный личный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества в духе дружбы и добрососедства.

    Пользуясь случаем, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам неиссякаемой энергии и новых свершений на благо братского Азербайджана.

