    Prezidentin sosial media səhifələrində "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimindən video paylaşılıb

    Xarici siyasət
    • 05 fevral, 2026
    • 10:21
    Prezidentin sosial media səhifələrində Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatının təqdimolunma mərasimindən video paylaşılıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media səhifələrində Əbu-Dabidə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimi ilə bağlı video paylaşılıb.

    "Report" həmin paylaşımı təqdim edir.

    Ильхам Алиев поделился видео с церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство"

