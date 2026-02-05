Prezidentin sosial media səhifələrində "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimindən video paylaşılıb
Xarici siyasət
- 05 fevral, 2026
- 10:21
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media səhifələrində Əbu-Dabidə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimi ilə bağlı video paylaşılıb.
"Report" həmin paylaşımı təqdim edir.
