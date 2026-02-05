Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев поделился видео с церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство"

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 10:24
    Ильхам Алиев поделился видео с церемонии вручения Премии Заида за человеческое братство

    В официальных аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео с церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби.

    Report представляет данную публикацию.

    Видео
    Prezidentin sosial media səhifələrində "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimindən video paylaşılıb
