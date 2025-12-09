İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Prezident İlham Əliyevin Slovakiyaya rəsmi səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 09 dekabr, 2025
    • 21:45
    Prezident İlham Əliyevin Slovakiyaya rəsmi səfəri başa çatıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiyaya rəsmi səfəri dekabrın 9-da başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Bratislava şəhərinin Milan Ştefanik adına Beynəlxalq Aeroportunda Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Dövlət başçısını Slovakiya Prezidenti Aparatının rəhbəri Peter Vodraşka və digər rəsmi şəxslər yola salıblar.

    Foto
    Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Словакию

