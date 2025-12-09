Prezident İlham Əliyevin Slovakiyaya rəsmi səfəri başa çatıb
Xarici siyasət
- 09 dekabr, 2025
- 21:45
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiyaya rəsmi səfəri dekabrın 9-da başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Bratislava şəhərinin Milan Ştefanik adına Beynəlxalq Aeroportunda Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Dövlət başçısını Slovakiya Prezidenti Aparatının rəhbəri Peter Vodraşka və digər rəsmi şəxslər yola salıblar.
