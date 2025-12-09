Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Словакию
Внешняя политика
- 09 декабря, 2025
- 21:46
9 декабря завершился официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Словацкую Республику.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту имени Милана Штефаника города Братислава в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Главу государства провожали руководитель Аппарата Президента Словацкой Республики Петер Водрашка и другие официальные лица.
