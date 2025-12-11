Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Али Асадов посетил могилу Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 14:17
    Али Асадов посетил могилу Гейдара Алиева

    Премьер-министр Али Асадов посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

    Об этом сообщили Report в Кабинете министров.

    Али Асадов почтил память общенационального лидера на Аллее почетного захоронения и возложил букет цветов к его могиле.

    Гейдар Алиев Али Асадов Кабмин правительство общенациональный лидер Аллея почетного захоронения
    Əli Əsədov Fəxri xiyabanda Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
    Elvis

    Последние новости

    15:17

    Мисс Финляндии лишилась титула из-за обвинения в расизме

    Это интересно
    15:17

    Мерц: Переговоры с США по Украине могут состояться уже в эти выходные

    Другие страны
    15:13

    В Азербайджане построят новое административное здание Центра судебной экспертизы

    Внутренняя политика
    15:05

    Судебная экспертиза в Азербайджане получит поддержку из госбюджета

    Внутренняя политика
    15:02

    ИИ снизит влияние человеческого фактора в судебной экспертизе

    Внутренняя политика
    15:01

    В судах Азербайджана будут проводиться экспертизы по новым видам и специализациям

    Внутренняя политика
    14:57

    В Азербайджане создают институт частной судебной экспертизы

    Внутренняя политика
    14:56

    Жительница села Бадара: Мы каждый день молились, чтобы вернуться в родное село

    Внутренняя политика
    14:54

    В Азербайджане нагрузка на судебных экспертов чрезмерно высока — Концепция на 2026–2030 гг.

    Внутренняя политика
    Лента новостей