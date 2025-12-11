Али Асадов посетил могилу Гейдара Алиева
Внутренняя политика
- 11 декабря, 2025
- 14:17
Премьер-министр Али Асадов посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
Об этом сообщили Report в Кабинете министров.
Али Асадов почтил память общенационального лидера на Аллее почетного захоронения и возложил букет цветов к его могиле.
