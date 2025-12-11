Əli Əsədov Fəxri xiyabanda Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 11 dekabr, 2025
- 14:02
Baş nazir Əli Əsədov dekabrın 11-də Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Əli Əsədov Fəxri xiyabanda Ümummilli Liderin xatirəsini anıb, abidəsinin önünə gül dəstəsi qoyub.
