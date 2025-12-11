Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    11 декабря, 2025
    14:21
    Киев назвал условия проведения президентских выборов в Украине

    Власти Украины готовы провести президентские выборы в любое время, но при соблюдении определенных условий.

    Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью восточноевропейскому бюро Report.

    При этом он подчеркнул, что сейчас проведение президентских выборов невозможно.

    По словам советника, существуют три ключевые проблемы, решение которых откроет путь к проведению выборов.

    "Первым условием является обеспечение безопасности. Это необходимо обеспечить совместными усилиями. Когда мы говорим о безопасности, в первую очередь речь идет о прекращении огня. Но именно против этого категорически выступает Россия. Представьте ситуацию: граждане собираются в Киеве для голосования, и внезапно начинаются ракетные удары или атаки дронов...".

    Второе условие, по словам Подоляка, касается обеспечения избирательных прав всех граждан.

    "У нас есть гражданское население и военнослужащие в прифронтовых зонах. Это около миллиона человек. Они должны иметь возможность реализовать свое избирательное право. В противном случае это будет неполноценная демократия. Пока эти люди сражаются на фронте, кто-то за кого-то голосует. Президент заявляет, что все должны иметь право голоса. Но как эти люди смогут реализовать свои избирательные права в условиях активных боевых действий?", - сказал он.

    Третьим условием Подоляк назвал финансовое обеспечение выборного процесса.

    "Наш бюджет дефицитный. Дефицит составляет 18% от ВВП. Нужно учитывать, что идет война, часть экономики разрушена, и, безусловно, инфраструктура также частично уничтожена. То есть на выборы должны быть средства. Если США и Европа готовы обеспечить безопасность, гарантировать реализацию избирательных прав и финансировать этот процесс - пожалуйста, давайте проведем выборы", - добавил он.

    Лента новостей