İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Rəsmi Kiyev Ukraynada prezident seçkilərinin keçirilməsi şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 13:47
    Rəsmi Kiyev Ukraynada prezident seçkilərinin keçirilməsi şərtlərini açıqlayıb

    Hakimiyyət istənilən zaman Ukraynada prezident seçkilərinə getməyə hazırdır, amma şərtlər var.

    Bunu Ukrayna "Report"un Şərqi Avropa bürosuna müsahibəsində Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mixaylo Podolyak bildirib.

    Bununla belə, o qeyd edib ki, hazırda seçkilərin keçirilməsi mümkün deyil.

    O qeyd edib ki, həll edilməli üç məsələ var və bu məsələlər həlli taparsa hakimiyyət seçki keçirməyə hazırdır.

    Onun sözlərinə görə, bunlardan birincisi təhlükəsizlikdir:

    "Bunu birgə təmin etmək lazımdır. Təhlükəsizlik dedikdə ilk növbədə atəşkəs nəzərdə tutulur. Bu, Rusiyanın qəti şəkildə qarşı olduğu şeydir. Təsəvvür edin Kiyevdə insanlar səsvermə üçün toplaşır və birdən raket, dron hücumları olur..."

    M.Podolyak qeyd edib ki, bu məsələlərdən ikincisi seçicilərin hüququnu təmin etməkdir:

    "Ön cəbhə bölgələrində olan mülki insanlar və hərçilər var. Yəni bu bir milyon insandır. Onlar səsverməyə gəlmək və seçilmək hüququnu reallaşdıra bilməlidirlər. Əks halda bu natamam demokratiya olacaq. Onlar döyüşür, bu zaman kimsə kiməsə səs verir. Prezident deyir ki, hamının seçmək hüququ olmalıdır. Əgər aktiv döyüş əməliyyatları gedirsə, bu insanlar seçilmək hüquqlarını necə reallaşdıra biləcəklər?"

    Üçüncü məsələ kimi M.Podolyak maliyyələşdirməni göstərib:

    "Bizim büdcəmiz kəsirlidir. ÜDM-in 18 %-i - büdcə kəsiridir. Nəzərə almaq lazımdır ki, müharibədir, iqtisadiyyatın bir hissəsi dağılıb, şübhəsiz ki, infrastruktur da qismən dağılıb. Yəni seçkinin maliyyəsi olmalıdır.

    Əgər ABŞ və Avropa təhlükəsizliyi və səsvermə hüququnu reallaşdırma hüququnu təmin etməyə və bu prosesi maliyyələşdirməyə hazırdırsa, buyurun, seçki keçirək".

    Ukrayna-Rusiya müharibəsi Prezident seçkiləri Volodimir Zelenski

    Son xəbərlər

    14:20

    Ceyhun Bayramov Macarıstan Prezidenti tərəfindən qəbul edilib

    Xarici siyasət
    14:19

    Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    14:18

    Anım günü ilə bağlı bəzi küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq

    Digər
    14:13

    AMEA prezidenti: Qafqaz Albaniyası ilə bağlı arxeoloji tədqiqatlar genişləndirilməlidir

    Elm və təhsil
    14:12

    İncəsənət Gimnaziyasının növbəti tədris ilinədək istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur

    Elm və təhsil
    14:11

    Badara sakini: Doğma kəndə qayıtmaq üçün hər gün dua edirdik

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Bakıda 47 kilometrə yaxın mikromobillik zolağı yaradılıb

    İnfrastruktur
    14:05

    IEA: 2026-cı ildə neftə olan tələbatın artımı gündəlik 863 min barel təşkil edəcək

    Energetika
    14:03

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində tərəflərə replika hüququndan istifadə etmək imkanı yaradılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti