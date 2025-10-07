İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Peter Siyarto: "Macarıstan TDT ölkələri ilə enerji əməkdaşlığını gücləndirməkdə davam edəcək"

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:55
    Peter Siyarto: Macarıstan TDT ölkələri ilə enerji əməkdaşlığını gücləndirməkdə davam edəcək
    Peter Siyarto

    Macarıstan Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) üzv ölkələri ilə enerji sahəsində əməkdaşlığını gücləndirməkdə davam edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto sosial şəbəkə hesabında bildirib.

    O vurğulayıb ki, enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Budapeşt daim yeni enerji mənbələri axtarır.

    "Bu strategiyada türk dünyası əsas müttəfiqlərimizdən biridir. Biz Türkiyənin qonşusu olmayan, lakin oradan qaz ixrac edən ilk ölkə olduq. Macarıstanlı energetiklər Azərbaycanda ən mühüm təbii qaz və neft yataqlarında paylar alıblar. Bu il Qazaxıstandan 600 min ton neft idxal etməyi (ümumi neft idxalının 8 %-i - red.) planlaşdırırıq. Özbəkistanda atom elektrik stansiyasının tikilməsində Macarıstan texnologiyaları istifadə olunacaq", - P.Siyarto qeyd edib.

    O əlavə edib ki, Macarıstanın enerji təchizatının şaxələndirilməsi Brüsselin səhv qərarları və Avropadakı enerji böhranı ilə əlaqədardır. P.Siyartonun fikrincə, Brüssel siyasi maraqlardan çıxış edərək enerji təchizatı mənbələrini və marşrutlarını azaldıb.

    macarıstan Peter Siyarto Azərbaycan Türkiyə Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Петер Сийярто: Венгрия продолжит укреплять энергосотрудничество со странами ОТГ
    Hungary to deepen energy cooperation with Turkic Organization states

    Son xəbərlər

    15:13

    Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsi: Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda bayraqların yarıya endirildiyi barədə xəbərlər feykdir

    Xarici siyasət
    15:12

    Sadır Japarov: Azərbaycanın sədrliyi altında TDT mütərəqqi inkişafını davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    15:12
    Rəy

    HƏMAS-ın iki illik müharibəsi – Bölgədə açılan əllər, davam edən danışıqlar - ŞƏRH

    Analitika
    15:09

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİB

    Komanda
    15:06

    Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilər

    Biznes
    15:04

    Türk Gənclik Akademiyasının Şimali Kiprdə yaradılması təklif edilib

    Digər
    15:03

    Ersin Tatar: Türkiyənin təminatı Şimali Kiprin təhlükəsizliyinin qarantıdır

    Xarici siyasət
    15:02

    "Global Energy Solutions" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:59

    Qırğızıstan TDT ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi hazırlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti