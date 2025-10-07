Петер Сийярто: Венгрия продолжит укреплять энергосотрудничество со странами ОТГ

Венгрия продолжит укрепление сотрудничества в энергетической сфере со странами-участницами Организации тюркских организаций (ОТГ).

Как передает Report, об этом на своей странице в социальных сетях написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что для обеспечения энергетической безопасности и снижения риска рецессии, Будапешт постоянно изыскивает новые источники получения энергоресурсов.

"В этой стратегии тюркский мир является одним из наших главных союзников. Мы стали первой страной не являющейся соседней для Турции, которая стала экспортировать оттуда газ. Венгерские энергетики купили доли на важнейших месторождениях природного газа и нефти в Азербайджане. В этом году мы планируем импортировать 600 тыс. тонн нефти из Казахстана (8% от общего импорта нефти - ред.), а в Узбекистане будут использовать венгерские технологии для строительства атомной электростанции. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы венгерско-тюркское энергетическое сотрудничество стало еще более успешным", - отметил Сийярто.

Венгерский премьер подчеркнул, что диверсификация Венгрией поставок энергоносителей обусловлена ошибочными решениями Брюсселя и энергетическим кризисом в Европе. По его мнению, Брюссель, исходя из политических интересов, сократил источники и маршруты поставок энергоносителей.