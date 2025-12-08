Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан обсудил развитие турпродуктов с ОАЭ и Саудовской Аравией

    Туризм
    • 08 декабря, 2025
    • 17:38
    Азербайджан обсудил развитие турпродуктов с ОАЭ и Саудовской Аравией

    С 1 по 7 декабря этого года Азербайджанское бюро по туризму (АТБ) при Государственном Агентстве по туризму организовало ознакомительную поездку с участием 21 туристической компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и 10 из Саудовской Аравии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АТБ.

    Делегация ОАЭ и Саудовской Аравии ознакомилась с различными туристическими продуктами Азербайджана в городах Баку, Губа, Гусар и Шабран.

    В рамках программы участники посетили ЗАО "Туристический центр Шахдаг", а также были проинформированы о развитии гольф-туризма и гастротуризма в стране.

    Кроме того, в ходе визита были проведены встречи в формате B2B с участием 60 местных туристических компаний, включая ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", туристические агентства ОАЭ и Саудовской Аравии.

    На встречах туристические компании обеих стран обсудили возможности будущего сотрудничества и совместного развития туристических продуктов.

    туризм Азербайджан ОАЭ Саудовская Аравия "Туристический центр Шахдаг"
    Фото
    Azərbaycan BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanı ilə turizm məhsullarının inkişaf etdirilməsini müzakirə edib
    Фото
    UAE and Saudi tourism companies explore Azerbaijan's travel offerings
    Elvis

    Последние новости

    17:59
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словакию

    Внешняя политика
    17:56

    Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив выбирает страховщика

    Финансы
    17:56

    Фонд аграрного страхования выбрал аудитора

    Финансы
    17:38
    Фото

    Азербайджан обсудил развитие турпродуктов с ОАЭ и Саудовской Аравией

    Туризм
    17:36

    Совет ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 млрд евро

    Другие страны
    17:36

    Замминистра: Необходимо создать дата-центры для ИИ

    ИКТ
    17:33

    Кабмин утвердил новые нормы численности кадровых подразделений в госорганах

    Бизнес
    17:33

    Утверждены критерии расчета и предельные размеры ставки вознаграждения специального исполнителя

    Внутренняя политика
    17:25

    Кабмин утвердил правила выдачи карантинного сертификата на растения в Азербайджане

    АПК
    Лента новостей