Азербайджан обсудил развитие турпродуктов с ОАЭ и Саудовской Аравией

С 1 по 7 декабря этого года Азербайджанское бюро по туризму (АТБ) при Государственном Агентстве по туризму организовало ознакомительную поездку с участием 21 туристической компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и 10 из Саудовской Аравии.



Делегация ОАЭ и Саудовской Аравии ознакомилась с различными туристическими продуктами Азербайджана в городах Баку, Губа, Гусар и Шабран.

В рамках программы участники посетили ЗАО "Туристический центр Шахдаг", а также были проинформированы о развитии гольф-туризма и гастротуризма в стране.

Кроме того, в ходе визита были проведены встречи в формате B2B с участием 60 местных туристических компаний, включая ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", туристические агентства ОАЭ и Саудовской Аравии.

На встречах туристические компании обеих стран обсудили возможности будущего сотрудничества и совместного развития туристических продуктов.