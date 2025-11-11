İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Paşinyan Aİ səfirləri ilə Vaşinqton sammitinin nəticələrini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2025
    • 15:01
    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqına (Aİ) üzv olan ölkələrin səfirləri ilə Vaşinqton sammitinin nəticələrini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Söhbət zamanı tərəflər Ermənistan ilə Aİ arasında mövcud münasibətlərin gündəliyini və gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər.

    Bundan əlavə, avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilmiş sammitdən sonra regiondakı vəziyyətə və Ermənistan ilə Azərbaycan arasında dayanıqlı sülhün təmin edilməsinin vacibliyinə xüsusi diqqət yetirilib.

    Ermənistan Nikol Paşinyan Avropa İttifaqı Vaşinqton sammiti
    Пашинян обсудил с послами ЕС итоги Вашингтонского саммита
    Armenian PM, EU ambassadors discuss outcomes of Washington summit

