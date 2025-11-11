Paşinyan Aİ səfirləri ilə Vaşinqton sammitinin nəticələrini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 11 noyabr, 2025
- 15:01
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqına (Aİ) üzv olan ölkələrin səfirləri ilə Vaşinqton sammitinin nəticələrini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Söhbət zamanı tərəflər Ermənistan ilə Aİ arasında mövcud münasibətlərin gündəliyini və gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər.
Bundan əlavə, avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilmiş sammitdən sonra regiondakı vəziyyətə və Ermənistan ilə Azərbaycan arasında dayanıqlı sülhün təmin edilməsinin vacibliyinə xüsusi diqqət yetirilib.
