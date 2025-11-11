Пашинян обсудил с послами ЕС итоги Вашингтонского саммита
Внешняя политика
- 11 ноября, 2025
- 14:51
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с послами стран-членов Европейского союза итоги Вашингтонского саммита.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
В ходе беседы стороны обсудили текущую повестку отношений между Арменией и Европейским союзом и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Особое внимание было уделено ситуации в регионе после состоявшегося 8 августа в Вашингтоне саммита, вопросам установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном.
Последние новости
15:45
В Баку произошел пожар в квартире, есть погибшийПроисшествия
15:32
В Берлине в результате поджога и взрыва повреждены две крупные больницыДругие страны
15:30
В Турции произошло обрушение на месте строительства моста, три человека погиблиВ регионе
15:23
Зангезурский коридор откроет новые возможности для экономики Кавказа и Центральной Азии - МНЕНИЕИнфраструктура
15:11
Король Испании начал первый за 18 лет госвизит в КитайДругие страны
15:01
Рэнкинг НБКО Азербайджана по прибыли (убытку) до налогообложения (2024)Финансы
14:57
Спецпосланник ЕС по санкциям посетит КазахстанВ регионе
14:51
Пашинян обсудил с послами ЕС итоги Вашингтонского саммитаВнешняя политика
14:36