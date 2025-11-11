Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 14:51
    Пашинян обсудил с послами ЕС итоги Вашингтонского саммита

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с послами стран-членов Европейского союза итоги Вашингтонского саммита.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    В ходе беседы стороны обсудили текущую повестку отношений между Арменией и Европейским союзом и перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Особое внимание было уделено ситуации в регионе после состоявшегося 8 августа в Вашингтоне саммита, вопросам установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

