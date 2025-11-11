Пашинян обсудил с послами ЕС итоги Вашингтонского саммита

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с послами стран-членов Европейского союза итоги Вашингтонского саммита.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В ходе беседы стороны обсудили текущую повестку отношений между Арменией и Европейским союзом и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Особое внимание было уделено ситуации в регионе после состоявшегося 8 августа в Вашингтоне саммита, вопросам установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном.