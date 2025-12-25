СМИ: Вашингтон разрешил индийской Reliance закупать нефть у "Роснефти"
- 25 декабря, 2025
- 01:39
Индийская компания Reliance Industries получила спецразрешение от США, которое позволяет ей продолжать закупки нефти у российской компании "Роснефть", несмотря на введенные против нее санкции.
Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации, разрешение будет действовать в течение одного месяца.
Ссылаясь на данные компании Kpler, агентство отмечает, что с 22 ноября, когда вступили в силу санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", Reliance уже получила около 15 партий нефти от российского производителя.
"Эти поставки связаны с ранее заключенными сделками, которые продолжаются с соблюдением всех санкционных требований", - пояснили в Reliance.
Компания добавила, что 12 ноября была отгружена последняя партия нефти по контракту с "Роснефтью", предназначенная для поставки в Индию. Нефть, поступившая после 20 ноября, будет перерабатываться на заводах Reliance с мощностью 660 тыс. б/с.