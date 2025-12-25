Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    СМИ: Вашингтон разрешил индийской Reliance закупать нефть у "Роснефти"

    • 25 декабря, 2025
    • 01:39
    СМИ: Вашингтон разрешил индийской Reliance закупать нефть у Роснефти

    Индийская компания Reliance Industries получила спецразрешение от США, которое позволяет ей продолжать закупки нефти у российской компании "Роснефть", несмотря на введенные против нее санкции.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Согласно информации, разрешение будет действовать в течение одного месяца.

    Ссылаясь на данные компании Kpler, агентство отмечает, что с 22 ноября, когда вступили в силу санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", Reliance уже получила около 15 партий нефти от российского производителя.

    "Эти поставки связаны с ранее заключенными сделками, которые продолжаются с соблюдением всех санкционных требований", - пояснили в Reliance.

    Компания добавила, что 12 ноября была отгружена последняя партия нефти по контракту с "Роснефтью", предназначенная для поставки в Индию. Нефть, поступившая после 20 ноября, будет перерабатываться на заводах Reliance с мощностью 660 тыс. б/с.

    KİV: Vaşinqton Hindistanın "Reliance" şirkətinə "Rosneft"dən neft almağa icazə verib

