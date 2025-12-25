Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Сегодня годовщина крушения самолета AZAL

    Происшествия
    • 25 декабря, 2025
    • 00:00
    Сегодня годовщина крушения самолета AZAL

    Сегодня исполняется год со дня авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 по маршруту Баку-Грозный и потерпевшего крушение в трех километрах от города Актау в Казахстане.

    Report напоминает, что лайнер вылетел из Баку в 07:56 по местному времени (UTC+03:56).

    Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С". Кроме того, из-за применения российской стороной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была полностью парализована система связи азербайджанского самолета. По этой причине борт пропал с радаров в воздушном пространстве России.

    По информации российских источников, во время пролета азербайджанского лайнера над территорией Чечни российская ПВО пыталась отразить атаку украинских беспилотников, в результате чего системами противоракетной обороны был поврежден гражданский самолет Азербайджана.

    Дезориентированный экипаж самолета, подвергшегося ударам ПВО и воздействию систем РЭБ, принял решение направиться в Актау.

    Благодаря героизму пилотов самолет долетел до Актау, однако был вынужден совершить аварийную посадку в 3 км от аэропорта.

    На борту самолета во время катастрофы находилось 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа. В катастрофе погибли 38 человек, 29 получили ранения.

    В результате трагедии погибли командир воздушного судна Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Калянинов и бортпроводница Хокума Алиева. Двое других бортпроводников - Зюльфугар Асадов и Айдан Рагимли - выжили.

    После получения информации о катастрофе президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию, где должен был участвовать в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, и вернулся в Баку.

    По возвращении в Баку глава государства провел совещание в аэропорту по поводу происшествия.

    По поручению президента Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.

    В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря 2024 года днем траура в Азербайджане.

    Распоряжением президента Ильхама Алиева погибшие члены экипажа самолета были посмертно удостоены звания Национального героя Азербайджана, глава государства принял участие в церемонии прощания с ними.

    Выжившие члены экипажа были награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

    9 октября 2025 года в Душанбе состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным. На встрече президент России сообщил, что расследование близится к завершению, и РФ сделает все необходимое по вопросу выплаты компенсации, а действиям всех должностных лиц будет дана правовая оценка.

    Bu gün AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının birinci ildönümüdür
    One year passes since AZAL plane crash

