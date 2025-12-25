Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Католики мира празднуют Рождество

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 01:05
    Католики мира празднуют Рождество

    Сегодня католики всего мира празднуют Рождество.

    Report напоминает, что праздник Рождества, один из самых значимых и торжественных в христианском мире, отмечается в честь рождения Иисуса Христа в городе Вифлееме.

    Христиане разных конфессий празднуют Рождество 25 декабря или 6-7 января. На сегодня оно считается официальным государственным праздником в более чем 100 странах мира.

    В большинстве государств, где преобладает христианское население, Рождество является нерабочим днем. Однако и в странах, где христиане составляют меньшинство, таких как Индия и Малайзия, 25 декабря объявлен официальным праздником.

    В этот день во многих странах закрываются магазины, а в Англии, например, 25 декабря не работает даже общественный транспорт.

    Неотъемлемым символом Рождества является Санта-Клаус, известный в некоторых странах как Дед Мороз. Прототипом этого образа стал Святитель Николай Мирликийский (Чудотворец), живший в IV веке и прославившийся своими добрыми делами и чудесами.

    Подготовка к Рождеству в большинстве стран начинается за несколько месяцев. Ели украшают как в домах, так и в общественных местах. Традиция украшать рождественское дерево зародилась в Германии в XVI веке, а позже распространилась по всей Европе.

    Рождественский стол в разных странах отражает национальные традиции. Например, в Сицилии готовят 12 видов рыбы, а в Соединенном Королевстве и странах с его культурным влиянием - индейку, гусятину, суп, картофель и овощи. Среди праздничных десертов наиболее популярны рождественский пудинг, фруктовые пироги и сладкое печенье.

    Отметим, что в Азербайджане также функционирует Католическая церковь, где ежегодно проводятся рождественские богослужения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев традиционно поздравляет католиков с этим светлым праздником.

    Лента новостей