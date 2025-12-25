Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Господин президент.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство с днем рождения.

Ваше лидерство, ведущее азербайджанский народ к победам, является поворотным моментом в современной истории Вашей страны. Демонстрируемая Вами твердая позиция является предметом гордости не только для азербайджанского народа, но и для всего тюркского мира.

Стратегическая дальновидность и успешная государственная деятельность Вашего превосходительства внесли весомый вклад в укрепление мира, стабильности и веры в будущее в нашем регионе. Этот процесс наглядно продемонстрировал, как прочная государственность и национальное сплочение вокруг одной цели могут привести к долгосрочному успеху.

Под Вашим руководством Азербайджан продемонстрировал блестящий пример национального единства, непоколебимой воли и сильного государства. Эта позиция играет роль вдохновляющей дорожной карты для тюркского мира.

В этот знаменательный день желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и благополучия, еще больших успехов на высшем государственном посту".