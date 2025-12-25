Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева

    Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Господин президент.

    Сердечно поздравляю Ваше превосходительство с днем рождения.

    Ваше лидерство, ведущее азербайджанский народ к победам, является поворотным моментом в современной истории Вашей страны. Демонстрируемая Вами твердая позиция является предметом гордости не только для азербайджанского народа, но и для всего тюркского мира.

    Стратегическая дальновидность и успешная государственная деятельность Вашего превосходительства внесли весомый вклад в укрепление мира, стабильности и веры в будущее в нашем регионе. Этот процесс наглядно продемонстрировал, как прочная государственность и национальное сплочение вокруг одной цели могут привести к долгосрочному успеху.

    Под Вашим руководством Азербайджан продемонстрировал блестящий пример национального единства, непоколебимой воли и сильного государства. Эта позиция играет роль вдохновляющей дорожной карты для тюркского мира.

    В этот знаменательный день желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и благополучия, еще больших успехов на высшем государственном посту".

    Binəli Yıldırım Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

