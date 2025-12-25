Reuters: США намерены продолжать блокаду Венесуэлы не менее двух месяцев

Вашингтонская администрация намерена не менее двух месяцев поддерживать морскую блокаду у берегов Венесуэлы, препятствуя прохождению нефтяных танкеров в страну и из нее.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

"Хотя возможность применения военной силы все еще есть, основное внимание уделяется оказанию экономического давления путем обеспечения соблюдения санкций для достижения того результата, которого добивается Белый дом", - приводятся в материале слова должностного лица США о курсе вашингтонской администрации в отношении Венесуэлы.

Чиновник подчеркнул, что Белый дом приказал американским силам в регионе сосредоточиться почти исключительно на "карантине венесуэльской нефти в течение как минимум двух следующих месяцев".

По словам должностного лица, Вашингтон рассчитывает "к концу января" создать угрозу "экономической катастрофы" в Венесуэле и вынудить Каракас "согласиться пойти на значительные уступки США".

Отметим, что Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщила в августе газета The New York Times, президент США Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford. Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров в рамках заявленной борьбы с контрабандой наркотиков, были убиты почти 100 человек.