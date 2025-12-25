В Сирии нейтрализовали банду, готовившую взрывы на новогодние праздники

Министерство внутренних дел Сирии сообщило о предотвращении серии вооруженных вылазок, которые готовились террористами во время празднования Рождества и Нового года.

Как передает Report со ссылкой на SANA, об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Согласно информации, бойцы спецподразделений внутренней безопасности провели операцию, в ходе которой им удалось нейтрализовать одну из банд, связанных с подпольной террористической сетью "Сарайя аль-Джаввад". Ее члены планировали осуществить нападения на правоохранителей, а также гражданских лиц в период народных празднеств по случаю Рождества и Нового года в провинции Латакия.

Сирийские силовики окружили район Дувейр-Баабда, где укрывались разыскиваемые боевики. После отказа преступников сдаться бойцы взяли здание штурмом. Трое радикалов были убиты, а один захвачен в плен. Уточняется, что во время перестрелки четверо спецназовцев "получили легкие ранения".

Командующий силами внутренней безопасности в провинции Латакия генерал Хилял аль-Ахмед сообщил, что спецоперация против сторонников бывшего режима в Дувейр-Баабде не завершена.

"Мы не отступим от выполнения нашего долга по защите мирных граждан от террористов и обеспечению стабильности в провинции", - сказал он.