    В Сирии нейтрализовали банду, готовившую взрывы на новогодние праздники

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 02:16
    Министерство внутренних дел Сирии сообщило о предотвращении серии вооруженных вылазок, которые готовились террористами во время празднования Рождества и Нового года.

    Как передает Report со ссылкой на SANA, об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

    Согласно информации, бойцы спецподразделений внутренней безопасности провели операцию, в ходе которой им удалось нейтрализовать одну из банд, связанных с подпольной террористической сетью "Сарайя аль-Джаввад". Ее члены планировали осуществить нападения на правоохранителей, а также гражданских лиц в период народных празднеств по случаю Рождества и Нового года в провинции Латакия.

    Сирийские силовики окружили район Дувейр-Баабда, где укрывались разыскиваемые боевики. После отказа преступников сдаться бойцы взяли здание штурмом. Трое радикалов были убиты, а один захвачен в плен. Уточняется, что во время перестрелки четверо спецназовцев "получили легкие ранения".

    Командующий силами внутренней безопасности в провинции Латакия генерал Хилял аль-Ахмед сообщил, что спецоперация против сторонников бывшего режима в Дувейр-Баабде не завершена.

    "Мы не отступим от выполнения нашего долга по защите мирных граждан от террористов и обеспечению стабильности в провинции", - сказал он.

