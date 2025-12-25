Минюст США получил новые документы по делу Эпштейна

Министерство юстиции США получило новые документы, потенциально касающиеся дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних, на проверку и публикацию этих материалов потребуется несколько недель.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном ведомством.

"Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк и ФБР проинформировали Министерство юстиции США о том, что обнаружили еще более миллиона документов, которые могут иметь отношение к делу Джеффри Эпштейна", - отметили в ведомстве.

В нем уточнили, что Минюст США уже получил эти документы и проводит их проверку перед публикацией в соответствии с требованиями закона.

"Наши юристы круглосуточно проверяют эти документы и вносят в них изменения, необходимые по закону для защиты жертв (лиц, пострадавших от действий Эпштейна - ред.), мы опубликуем эти документы как можно скорее, - подчеркнули в Минюсте США. - Из-за большого объема материалов на это может потребоваться еще несколько недель".

Ведомство не приводит подробностей относительно содержания новых документов.

Портал Axios 23 декабря сообщил со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа планирует примерно в течение недели проверить и опубликовать еще около 700 тыс. страниц документов, касающихся дела Эпштейна. По словам источника портала из числа должностных лиц, Минюст США уже обнародовал около 750 тыс. документов, связанных с этим делом. Их проверкой перед публикацией занимаются примерно 200 сотрудников ведомства.