Госкомитет провел видеоконференцию под названием "Будем едины, будем солидарны!"

Государственный комитет по работе с диаспорой провел видеоконференцию "Будем едины, будем солидарны!" по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев всего мира.

Как сообщили Report в Госкомитете, в ней приняли участие около тысячи наших соотечественников из 86 стран.

Видеоконференция началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем участники почтили память шехидов.

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов рассказал об успешных результатах диаспорской политики, осуществляемой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркнув, что в 2025 году наша диаспора еще раз продемонстрировала миру свое единство, волю и национальную мощь.

На конференции был представлен видеоотчет о деятельности Госкомитета и азербайджанской диаспоры в 2025 году, успешно реализуемых за рубежом проектах.

Отмечено, что в настоящее время в 20 странах мира успешно действуют 31 Дом Азербайджана, 15 координационных советов, сотни диаспорских организаций, а в 24 странах - более 90 азербайджанских воскресных школ, в частности школы "Карабах", созданные по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Представители азербайджанской диаспоры поздравили президента Ильхама Алиева с днем рождения, поблагодарив главу государства за чуткое отношение и заботу к азербайджанцам со всего мира. Они выразили солидарность с Азербайджаном и его политическим руководством.

В своих выступлениях участники конференции отметили, что азербайджанцы за рубежом осуществляют координированную деятельность, демонстрируя единство и солидарность.

"Пятилетие Победы – вершина, гордости, радости и национального единства для всех наших соотечественников", - отметили они, выразив надежду, что 2026 год станет годом новых идей, новых целей и новых начинаний.

Затем ряд членов диаспоры были награждены медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности" за продвижение азербайджанского языка и культуры в других странах, плодотворную работу в области развития двусторонних и многосторонних связей нашей страны на международной арене.

На встрече были представлены различные музыкальные номера, символизирующие азербайджанскую культуру, с участием членов диаспоры. Они призвали всех наших соотечественников к единству и солидарности.