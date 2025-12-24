Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Госкомитет провел видеоконференцию под названием "Будем едины, будем солидарны!"

    Диаспора
    • 24 декабря, 2025
    • 23:50
    Госкомитет провел видеоконференцию под названием Будем едины, будем солидарны!

    Государственный комитет по работе с диаспорой провел видеоконференцию "Будем едины, будем солидарны!" по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев всего мира.

    Как сообщили Report в Госкомитете, в ней приняли участие около тысячи наших соотечественников из 86 стран.

    Видеоконференция началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем участники почтили память шехидов.

    Председатель Госкомитета Фуад Мурадов рассказал об успешных результатах диаспорской политики, осуществляемой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркнув, что в 2025 году наша диаспора еще раз продемонстрировала миру свое единство, волю и национальную мощь.

    На конференции был представлен видеоотчет о деятельности Госкомитета и азербайджанской диаспоры в 2025 году, успешно реализуемых за рубежом проектах.

    Отмечено, что в настоящее время в 20 странах мира успешно действуют 31 Дом Азербайджана, 15 координационных советов, сотни диаспорских организаций, а в 24 странах - более 90 азербайджанских воскресных школ, в частности школы "Карабах", созданные по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

    Представители азербайджанской диаспоры поздравили президента Ильхама Алиева с днем рождения, поблагодарив главу государства за чуткое отношение и заботу к азербайджанцам со всего мира. Они выразили солидарность с Азербайджаном и его политическим руководством.

    В своих выступлениях участники конференции отметили, что азербайджанцы за рубежом осуществляют координированную деятельность, демонстрируя единство и солидарность.

    "Пятилетие Победы – вершина, гордости, радости и национального единства для всех наших соотечественников", - отметили они, выразив надежду, что 2026 год станет годом новых идей, новых целей и новых начинаний.

    Затем ряд членов диаспоры были награждены медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности" за продвижение азербайджанского языка и культуры в других странах, плодотворную работу в области развития двусторонних и многосторонних связей нашей страны на международной арене.

    На встрече были представлены различные музыкальные номера, символизирующие азербайджанскую культуру, с участием членов диаспоры. Они призвали всех наших соотечественников к единству и солидарности.

    азербайджанская диаспора Госкомитет по работе с диаспорой Фуад Мурадов
    Dövlət Komitəsi "Bir olaq, həmrəy olaq!" adlı videokonfrans keçirib

    Последние новости

    00:47

    Reuters: США намерены продолжать блокаду Венесуэлы не менее двух месяцев

    Другие страны
    00:26

    Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    00:21

    Минюст США получил новые документы по делу Эпштейна

    Другие страны
    00:00

    Сегодня годовщина крушения самолета AZAL

    Происшествия
    23:50

    Госкомитет провел видеоконференцию под названием "Будем едины, будем солидарны!"

    Диаспора
    23:49

    Премьер-министр Венгрии поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    23:33

    Майя Санду поздравила президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    23:23

    При взрыве в мечети в Нигерии погибли семь человек

    Другие страны
    23:16
    Фото

    В приюте Təmiz Dünya был организован праздничное торжество

    Внутренняя политика
    Лента новостей