AzMİ и Институт метрологии Боснии и Герцеговины подписали документ о сотрудничестве
Бизнес
- 13 февраля, 2026
- 11:04
Азербайджанский институт метрологии (AzMİ) подписал соглашение с Институтом метрологии Боснии и Герцеговины (IMBIH).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте.
Целью документа является укрепление научно-технического сотрудничества в области метрологии, обмен техническими знаниями и опытом, разработка и совершенствование стандартов, а также реализация совместных научно-исследовательских и инновационных проектов.
В рамках документа стороны будут осуществлять совместную научно-исследовательскую деятельность, включая оказание взаимной поддержки в сфере метрологических услуг, организацию учебных программ и практических семинаров.
Последние новости
11:39
Сахиба Гафарова: Визит вице-президента США в Азербайджан имеет историческое значениеВнешняя политика
11:34
Кобахидзе: Иностранные студенты ежегодно приносят экономике Грузии 1,2 млрд лариВ регионе
11:31
Джахид Микаилов: Минэнерго продолжит поддержку муниципалитетов в сфере энергоэффективностиЭнергетика
11:27
Грузия с 1 марта ограничивает деятельность иностранцев в странеВ регионе
11:24
Азербайджанский банк выплатит до 70% чистой прибыли в виде дивидендовФинансы
11:13
В РФ 11 детей из соццентра госпитализированы с признаками кишечной инфекцииДругие страны
11:10
На сегодняшнем пленарном заседании ММ будет заслушан годовой отчет муниципалитетовМилли Меджлис
11:09
Фото
Азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в круглом столе "Мост мира"В регионе
11:06