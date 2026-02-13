AzMİ и Институт метрологии Боснии и Герцеговины подписали документ о сотрудничестве

Азербайджанский институт метрологии (AzMİ) подписал соглашение с Институтом метрологии Боснии и Герцеговины (IMBIH).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте.

Целью документа является укрепление научно-технического сотрудничества в области метрологии, обмен техническими знаниями и опытом, разработка и совершенствование стандартов, а также реализация совместных научно-исследовательских и инновационных проектов.

В рамках документа стороны будут осуществлять совместную научно-исследовательскую деятельность, включая оказание взаимной поддержки в сфере метрологических услуг, организацию учебных программ и практических семинаров.