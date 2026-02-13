Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    AzMİ и Институт метрологии Боснии и Герцеговины подписали документ о сотрудничестве

    Бизнес
    • 13 февраля, 2026
    • 11:04
    AzMİ и Институт метрологии Боснии и Герцеговины подписали документ о сотрудничестве

    Азербайджанский институт метрологии (AzMİ) подписал соглашение с Институтом метрологии Боснии и Герцеговины (IMBIH).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте.

    Целью документа является укрепление научно-технического сотрудничества в области метрологии, обмен техническими знаниями и опытом, разработка и совершенствование стандартов, а также реализация совместных научно-исследовательских и инновационных проектов.

    В рамках документа стороны будут осуществлять совместную научно-исследовательскую деятельность, включая оказание взаимной поддержки в сфере метрологических услуг, организацию учебных программ и практических семинаров.

    Азербайджанский институт метрологии Институт метрологии Боснии и Герцеговины соглашение
    AzMİ Bosniya və Herseqovinanın Metrologiya İnstitutu ilə əməkdaşlıq sənədi imzalayıb
    Последние новости

    11:39

    Сахиба Гафарова: Визит вице-президента США в Азербайджан имеет историческое значение

    Внешняя политика
    11:34

    Кобахидзе: Иностранные студенты ежегодно приносят экономике Грузии 1,2 млрд лари

    В регионе
    11:31

    Джахид Микаилов: Минэнерго продолжит поддержку муниципалитетов в сфере энергоэффективности

    Энергетика
    11:27

    Грузия с 1 марта ограничивает деятельность иностранцев в стране

    В регионе
    11:24

    Азербайджанский банк выплатит до 70% чистой прибыли в виде дивидендов

    Финансы
    11:13

    В РФ 11 детей из соццентра госпитализированы с признаками кишечной инфекции

    Другие страны
    11:10

    На сегодняшнем пленарном заседании ММ будет заслушан годовой отчет муниципалитетов

    Милли Меджлис
    11:09
    Фото

    Азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в круглом столе "Мост мира"

    В регионе
    11:06

    В пакистанской провинции Белуджистан произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    Лента новостей