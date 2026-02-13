Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Посол: Готовится договор на поставку российского газа в Иран

    Энергетика
    • 13 февраля, 2026
    • 10:56
    Посол: Готовится договор на поставку российского газа в Иран

    Договор на поставку российского газа в Иран готовится.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали журналистам в Астрахани в пятницу.

    "Мы сейчас подготавливаем договор. Со стороны Ирана нет никакой проблемы. Мы с высокопоставленными представителями власти РФ уже провели переговоры. Если подпишем этот договор, тогда можем начать реализовать этот проект. Ну и по техническим вопросам, реализация проекта - трубопроводы (строительство) и так далее - два-три года, наверное, займет времени", - сказал он.

    Министр энергетики России Сергей Цивилев в апреле 2025 года сообщал, что на первом этапе поставки газа РФ в Иран по существующей инфраструктуре могут составить до 1,8 млрд куб. м в год. Допускалась возможность начала поставок еще в 2025 году. Потенциал поставок оценивается в 55 млрд кубометров в год.

    Иран Россия поставки газа Казем Джалали
    Səfir: "Rusiya qazının İrana tədarükü haqqında müqavilə hazırlanır"
    Ты - Король

    Последние новости

    11:39

    Сахиба Гафарова: Визит вице-президента США в Азербайджан имеет историческое значение

    Внешняя политика
    11:34

    Кобахидзе: Иностранные студенты ежегодно приносят экономике Грузии 1,2 млрд лари

    В регионе
    11:31

    Джахид Микаилов: Минэнерго продолжит поддержку муниципалитетов в сфере энергоэффективности

    Энергетика
    11:27

    Грузия с 1 марта ограничивает деятельность иностранцев в стране

    В регионе
    11:24

    Азербайджанский банк выплатит до 70% чистой прибыли в виде дивидендов

    Финансы
    11:13

    В РФ 11 детей из соццентра госпитализированы с признаками кишечной инфекции

    Другие страны
    11:10

    На сегодняшнем пленарном заседании ММ будет заслушан годовой отчет муниципалитетов

    Милли Меджлис
    11:09
    Фото

    Азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в круглом столе "Мост мира"

    В регионе
    11:06

    В пакистанской провинции Белуджистан произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    Лента новостей