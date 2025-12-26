Özbəkistan Prezidenti: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya formatına qəbulu tarixi əhəmiyyət daşıyır

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 11:07
    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev qeyd edib ki, Azərbaycanın Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məsləhətləşmə görüşləri formatına tamhüquqlu üzv kimi qəbul edilməsi tarixi əhəmiyyət daşıyır.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə parlamentə və xalqa müraciətində bildirib.

    "Daşkənddə region dövlət başçılarının məsləhətləşmə görüşü zamanı inteqrasiya proseslərini keyfiyyətcə yeni səviyyəyə çıxarmaq məqsədilə Mərkəzi Asiya birliyinin strateji formatının yaradılması təşəbbüsü irəli sürülüb. Azərbaycanın Mərkəzi Asiya formatına tamhüquqlu üzv kimi qəbul edilməsi qərarı tarixi əhəmiyyət daşıyır", - Ş.Mirziyoyev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu addım Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz arasında strateji qarşılıqlı əlaqə və sabitliyin güclənməsinə töhfə verəcək.

    Мирзиёев назвал историческим присоединение Азербайджана к центральноазиатскму формату

