Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Мирзиёев назвал историческим присоединение Азербайджана к центральноазиатскму формату

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 10:56
    Мирзиёев назвал историческим присоединение Азербайджана к центральноазиатскму формату

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что включение Азербайджана в формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного члена имеет историческое значение.

    Как передает Report, об этом он заявил в своем обращении к парламенту и народу страны.

    "В ходе недавней Консультативной встречи глав государств региона в Ташкенте была выдвинута инициатива по созданию стратегического формата Центральноазиатского сообщества с целью вывода интеграционных процессов на качественно новый уровень. Историческое значение имело решение о принятии Азербайджана в центральноазиатский формат в качестве полноправного члена", - сказал он.

    По словам Мирзиёева, этот шаг будет способствовать укреплению стратегической взаимосвязанности и стабильности между Центральной Азией и Южным Кавказом.

    Азербайджан Узбекистан Шавкат Мирзиёев Центральная Азия Южный Кавказ
    Özbəkistan Prezidenti: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya formatına qəbulu tarixi əhəmiyyət daşıyır

    Последние новости

    12:10

    В Турции задержан боевик ИГ, готовивший теракты в Новый год

    В регионе
    12:08

    Фарид Шафиев: Выборы в Армении интересны для нас

    Внешняя политика
    12:08

    Произведенные в Карабахе товары могут экспортироваться в Турцию на льготных условиях

    Бизнес
    12:07

    Кабмин утвердил порядок ведения реестра рисков информационной безопасности

    Внутренняя политика
    12:01

    В аэропорту Шереметьево у пассажира из КНР обнаружили более 50 шкур крокодилов

    В регионе
    11:58

    В Азербайджане предлагают создать правовую базу для борьбы с виртуальной зависимостью

    Милли Меджлис
    11:53

    Должностные лица Минобороны Армении обвиняются в хищении дизтоплива

    В регионе
    11:49

    Мамедов: Объявление 2026 года Годом градостроительства отражает подход Азербайджана к восстановлению

    Внешняя политика
    11:46

    Торгпред: Азербайджанские товары слабо представлены на турецком рынке

    Бизнес
    Лента новостей