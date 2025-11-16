Özbəkistan Prezidenti: Azərbaycan Mərkəzi Asiyanın məsləhətləşmə görüşlərinin tam hüquqlu üzvü oldu
16 noyabr, 2025
15:23
Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoevin sədrlik etdiyi VII Mərkəzi Asiya Dövlətləri Başçıları Məsləhətləşmə Görüşündə Azərbaycan Respublikasının regional formatda tam hüquqlu üzv olaraq qoşulması elan edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu tarixi inteqrasiya Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqaz arasında əlaqələrin dərinləşməsi üçün yeni bir mərhələ açır.
Prezident Mirziyoev bildirib ki, Azərbaycanın daxil edilməsi ticarət-iqtisadi və mədəni əməkdaşlığın genişlənməsi üçün unikal imkanlar yaradır, eyni zamanda birgə inkişaf və dayanıqlı artım üçün vahid bir məkan formalaşdırır. Bu strateji addım bölgənin regional əlaqəliliyini gücləndirir və investisiyaların artması, ticarətin yüksəlməsi və böyük infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün zəmin yaradır.
Özbəkistan lideri tərəfindən irəli sürülən prioritetlər arasında Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan dəmiryolu marşrutları və Transafqan nəqliyyat dəhlizinin birgə inkişafı, eləcə də Xəzər dənizi üzərindən əlaqələrin genişləndirilməsi yer alır ki, bu da regionun tranzit potensialını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq və onun Avropa ilə iqtisadi inteqrasiyasını gücləndirəcək.
Bundan əlavə, yeni bir institutlaşma platforması olan "Mərkəzi Asiya Birliyi"nin yaradılması və 2035-ci ilə qədər ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq proqramının qəbul edilməsi, eləcə də ümumi investisiya sahəsi üzrə bəyannamənin qəbul edilməsi təklif edilib ki, bu da qarşılıqlı ticarətin 1,5-2 dəfə artmasına imkan verəcək.
Prezident Mirziyoev həmçinin Əfqanıstanın regional layihələrə və təhlükəsizlik təşəbbüslərinə cəlb edilməsinin vacibliyini vurğulayıb ki, bu da əməkdaşlıq zonasında sabitliyin güclənməsinə kömək edəcək.
Azərbaycanın Məsləhətləşmə Görüşləri formatına qoşulması ölkənin regional siyasət və iqtisadiyyatda artan rolunu təsdiqləyir və Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqazın birgə inkişafı üçün yeni perspektivlər açır.