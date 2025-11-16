Мирзиёев: Азербайджан стал полноправным участником консультативных встреч ЦА

Интеграция Азербайджана в формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника является новой вехой в углублении связей между ЦА и Южным Кавказом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Мирзиёев отметил, что присоединение Азербайджана создает уникальные возможности для расширения торгово-экономического и культурного сотрудничества, одновременно формируя единое пространство для совместного развития и устойчивого роста. Этот стратегический шаг укрепляет региональную связанность и создает основу для роста инвестиций, торговли и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Среди приоритетов, выдвинутых лидером Узбекистана, совместное развитие железнодорожных маршрутов Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Трансафганского транспортного коридора, а также расширение транспортного сообщения через Каспийское море, что значительно увеличит транзитный потенциал региона и усилит его экономическую интеграцию с Европой.

Кроме того, было предложено создание новой институциональной платформы "Центральноазиатский союз" и принятие программы торгово-экономического сотрудничества до 2035 года, а также декларации по общему инвестиционному пространству, что позволит увеличить взаимную торговлю в 1,5-2 раза.

Президент Узбекистана также подчеркнул важность привлечения Афганистана к региональным проектам и инициативам безопасности, что поможет укрепить стабильность в зоне сотрудничества.

Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч подтверждает растущую роль страны в региональной политике и экономике, а также открывает новые перспективы для совместного развития Центральной Азии и Южного Кавказа.