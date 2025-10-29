İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Nino Tsilosani: Müstəqilliyin təmin edilməsi Azərbaycan və Gürcüstanın ən mühüm məqsədidir

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 11:15
    Nino Tsilosani: Müstəqilliyin təmin edilməsi Azərbaycan və Gürcüstanın ən mühüm məqsədidir

    Suverenlik və müstəqilliyin təmin edilməsi Azərbaycanla Gürcüstanın gündəlik mübarizəsi və ən mühüm məqsədidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Gürcüstan parlamentinin sədr müavini Nino Tsilosani Milli Məclisdə keçirilən "Konstitusiya müasir dünyada dövlətlərin müstəqilliyinin və suverenliyinin təməli kimi" mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq parlament konfransında deyib.

    O, xarici müdaxilə və milli suverenliyin ziddiyyət təşkil etdiyini vurğulayıb:

    "Qanuni yolla seçilmiş hökumətlərə qarşı bu cür müdaxilələr suverenlik və müstəqillik mübarizəsini labüd edir".

    N.Tsilosani Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığının gücləndirilməsi üçün zəruri addımların atıldığını bildirib:

    "Enerji-tranzit infrastrukturunun Azərbaycandan Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə dünya bazarlarına çıxışı təmin edilib. Heydər Əliyevin bu məsələdə rolu böyük olub. Hazırda enerji-tranzit əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi üzərində işləyirik".

    Milli Məclis Azərbaycan Gürcüstan suverenlik enerji

