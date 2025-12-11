İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Premyer Liqasında növbəti turun oyunlarının hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 13:35
    Misli Premyer Liqasında XV turun oyunlarının təyinatları açıqlanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Qarabağ" – "Araz-Naxçıvan" maçtını Rəşad Əhmədov, "Neftçi" – "Sumqayıt" qarşılaşmasını Rauf Cabarov idarə edəcək.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XV tur

    13 dekabr

    14:00. "Şamaxı" – "Zirə"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rəhman İmami, Şirmamed Mamedov, Kamran Əliyev.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Rahil Ramazanov.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:30. "Turan Tovuz" – "Sabah"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.

    Tovuz şəhər stadionu

    14 dekabr

    14:00. "Kəpəz" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Emin Əliyev.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

    Yevlax şəhər stadionu

    17:30. "Qarabağ" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Müslüm Əliyev, Eyyub İbrahimov, Elvin Bayramov.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Asiman Əzizli.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.

    "Azərsun Arena"

    15 dekabr

    14:00. "İmişli" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Pərvin Talıbov, Zöhrab Abbasov, Vüqar Həsənli.

    VAR: İnqilab Məmmədov.

    AVAR: Namiq Hüseynov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Elşad Abdullayev, Teymur Teymurov, İslam Məmmədov.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

    "Palms Sports Arena"

