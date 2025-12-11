Bakıda 8 şagirdin saqqızdan zəhərləndiyi ehtimal olunur - YENİLƏNİB

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Elm və təhsil
    • 11 dekabr, 2025
    • 13:48
    14 saylı məktəbdən hospitalizasiya olunan 8 nəfərin hər biri zəruri tibbi yardım aldıqdan sonra müalicə üçün evə buraxılıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, dekabrın 11-i saat 09:00 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Nəsimi rayonu 14 saylı orta məktəbdən təcili çağırış qeydə alınıb.

    Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdində olan Ə.F.Qarayev adına Uşaq Klinik Xəstəxanasına 5, Nərimanov Uşaq Yoluxucu Xəstəliklər Xəstəxanasına isə 3 nəfər hospitalizasiya olunub.

    Onların hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Pasiyentlərdən 1-nə yuxarı tənəffüs yollarının dəqiqləşdirilməmiş infeksiyası, digər 7 pasiyentə isə kəskin qastrit diaqnozu təyin edilib.

    Bakı şəhəri 14 saylı tam orta məktəbin 8 şagirdinin saqqızdan zəhərləndiyi ehtimal olunur.

    Təhsil müəssisəsindən "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, dekabrın 11-də məktəbin 8 şagirdi naməlum səbəbdən özlərini narahat hiss edib.

    Qeyd olunub ki, şagirdlərdə ümumi narahatlıq və ürəkbulanma əlamətləri müşahidə edilib:

    "Məktəb rəhbərliyi dərhal təcili tibbi yardıma müraciət edib və şagirdlər müvafiq səhiyyə müəssisəsinə çatdırıb. Həmçinin məktəb rəhbərliyi digər aidiyyəti dövlət qurumlarına və şagirdlərin valideynlərinə məlumat verib.

    İlkin araşdırmalarla məlum olub ki, şagirdlərdən biri dərsə gələrkən məktəbin yaxınlığındakı marketdən saqqız alıb və sinif yoldaşlarına da verib. Ehtimal olunur ki, saqqıza görə uşaqlar özlərini narahat hiss etməyə başlayıblar".

    Vurğulanıb ki, məsələ ilə bağlı aidiyyəti dövlət qurumları müvafiq araşdırmalara başlayıb:

    "Şagirdlər müvafiq müayinə və uyğun tibbi prosedurlara cəlb olunub. Vəziyyətlərinin qənaətbəxş olduğu bildirilir".

