В Баку восемь школьников госпитализировали из-за возможного отравления жвачкой

В Баку восемь учеников школы №14 были госпитализированы после предположительного отравления жевательной резинкой.

Как сообщает Report, в учебном заведении сообщили, что 11 декабря восемь школьников почувствовали недомогание по неустановленной причине.

По данным школы, у детей наблюдались общая слабость и тошнота. Руководство школы вызвало бригаду скорой помощи, и учащиеся были доставлены в соответствующие медицинские учреждения. Также была информирована администрация профильных госструктур и родители школьников.

"Один из учеников по пути в школу купил жевательную резинку в ближайшем магазине и поделился ею с одноклассниками. Предполагается, что именно она могла вызвать недомогание", - отметили в учебном заведении добавив, что по факту начаты соответствующие проверки.

В свою очередь в TƏBİB сообщили, все восемь школьников после оказания необходимой медицинской помощи были отпущены домой.

Одному из детей поставили диагноз "не уточненная инфекция верхних дыхательных путей", семи другим - "острый гастрит".