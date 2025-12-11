Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку восемь школьников госпитализировали из-за возможного отравления жвачкой

    Наука и образование
    • 11 декабря, 2025
    • 14:14
    В Баку восемь школьников госпитализировали из-за возможного отравления жвачкой

    В Баку восемь учеников школы №14 были госпитализированы после предположительного отравления жевательной резинкой.

    Как сообщает Report, в учебном заведении сообщили, что 11 декабря восемь школьников почувствовали недомогание по неустановленной причине.

    По данным школы, у детей наблюдались общая слабость и тошнота. Руководство школы вызвало бригаду скорой помощи, и учащиеся были доставлены в соответствующие медицинские учреждения. Также была информирована администрация профильных госструктур и родители школьников.

    "Один из учеников по пути в школу купил жевательную резинку в ближайшем магазине и поделился ею с одноклассниками. Предполагается, что именно она могла вызвать недомогание", - отметили в учебном заведении добавив, что по факту начаты соответствующие проверки.

    В свою очередь в TƏBİB сообщили, все восемь школьников после оказания необходимой медицинской помощи были отпущены домой.

    Одному из детей поставили диагноз "не уточненная инфекция верхних дыхательных путей", семи другим - "острый гастрит".

    Bakıda 8 şagirdin saqqızdan zəhərləndiyi ehtimal olunur - YENİLƏNİB
